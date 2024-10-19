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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов – в заявке «ПСЖ» на матч

19 Октября 2024 • 13:45 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.28 X 6.40 2 10.00
Через 7 ч. 31 мин.

В субботу вечером «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Страсбурга». Пресс-служба гранда Лиги 1 опубликовала список футболистов, которые могут выйти на поле в этом матче. В списке оказался и российский вратарь Матвей Сафонов.

Сафонов сейчас является вторым вратарём «ПСЖ». За парижан россиянин провёл три матча, в которых пропустил два гола. Основным же вратарём «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма – итальянец тоже в заявке.

«ПСЖ» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Монако» на три очка.

Матч между «ПСЖ» и «Страсбургом» стартует в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Матвей Сафонов

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