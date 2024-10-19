Черчесов оценил шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»

Известный российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост рулевого сборной Казахстана, высказался о конкуренции соотечественника Матвея Сафонова с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой за место в воротах «ПСЖ».

«Шансы всегда есть. Он же не зря туда попал, я видел, как он играет. Естественно, у Сафонова есть потенциал», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Сафонов перешел в парижский гранд из «Краснодара» минувшим летом за 20 миллионов евро. Стороны заключили пятилетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне Лиги 1 Матвей сыграл две встречи, в которых пропустил два мяча.