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Черчесов оценил шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»

19 Октября 2024 • 10:34 Комментировать

Известный российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост рулевого сборной Казахстана, высказался о конкуренции соотечественника Матвея Сафонова с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой за место в воротах «ПСЖ».

«Шансы всегда есть. Он же не зря туда попал, я видел, как он играет. Естественно, у Сафонова есть потенциал», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Сафонов перешел в парижский гранд из «Краснодара» минувшим летом за 20 миллионов евро. Стороны заключили пятилетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне Лиги 1 Матвей сыграл две встречи, в которых пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Станислав Черчесов Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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