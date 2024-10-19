Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Черчесов рассказал, что думает о новом контракте Головина с «Монако»

19 Октября 2024 • 10:14 Комментировать

Рулевой сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с представителями СМИ высказался о новом трудовом соглашении между российским полузащитником Александром Головиным и «Монако».

«Когда игрок такого уровня заключает договор на такой срок, то, убежден, есть устные договоренности о возможном переходе до завершения соглашения», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новый трудовой договор Александра с монегасками рассчитан до лета 2029 года. 28-летний хавбек защищает цвета французского клуба с 2018-го.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин сыграл шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Станислав Черчесов Александр Головин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Гвардиола ответил на предложение из России Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси побил рекорд Луиса Сауреса Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела
Спортивные новости
«Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.10.24 в 18:00
Брест Брест
Ренн Ренн
2.75 3.40 2.42
Видео
19.10.24 в 20:00
Сент-Этьен Сент-Этьен
Ланс Ланс
5.40 4.10 1.56
Видео
19.10.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
1.31 5.80 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
10:34 · Франция. Лига 1
Черчесов оценил шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»
10:14 · Франция. Лига 1
Черчесов рассказал, что думает о новом контракте Головина с «Монако»
00:03 · Франция. Лига 1
Пайе: «Гризманн мечтает о «Марселе»
18 Октября
23:43 · Франция. Лига 1
«Монако» так и не смог вскрыть оборону «Лилля»
22:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлит контракт с двумя звёздами
22:21 · Франция. Лига 1
Энрике ушёл от ответа на вопрос о контракте с «ПСЖ»
21:53 · Франция. Лига 1
Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лиллем»
21:35 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ» слухи
21:15 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал лучшего российского футболиста, играющего за границей
17 Октября
20:58 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Головин давно мог бы играть в «Барселоне»
18:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» внимательно следит за форвардом – известно имя 1
18:34 · Франция. Лига 1
Кафанов: «Не верится, что после неудачной игры Доннарумму уберут из основы»
17:05 · Франция. Лига 1
Кафанов: «Сафонов показал тренерам «ПСЖ», что у них есть два достойных вратаря»
16:38 · Франция. Лига 1
«Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ» — Кузнецов
16:21 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» договорился с тренером
13:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе знает имя человека, за которым стоят обвинения в изнасиловании
12:00 · Франция. Лига 1
Кафанов ответил, получит ли Сафонов вызов в сборную России
02:35 · Франция. Лига 1
​Пасторе: «Я продолжаю болеть за «ПСЖ»
02:10 · Франция. Лига 1
​Пасторе: «Никогда не забуду Анчелотти»
01:58 · Франция. Лига 1
Пасторе: «Ибрагимович - самый сильный, с кем я играл в «ПСЖ»
01:28 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение по Нкунку, который интересен «ПСЖ»
16 Октября
19:46 · Франция. Лига 1
Головин попал в топ-5 футболистов «Монако» по количеству матчей в чемпионате Франции в XXI веке
12:10 · Испания. Ла Лига
Адвокат Мбаппе ответила, может ли «ПСЖ» стоять за кампанией против Мбаппе 1
01:47 · Франция. Лига 1
​Бен-Йеддер может присесть на два года как минимум
Все новости