Черчесов рассказал, что думает о новом контракте Головина с «Монако»

Рулевой сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с представителями СМИ высказался о новом трудовом соглашении между российским полузащитником Александром Головиным и «Монако».

«Когда игрок такого уровня заключает договор на такой срок, то, убежден, есть устные договоренности о возможном переходе до завершения соглашения», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новый трудовой договор Александра с монегасками рассчитан до лета 2029 года. 28-летний хавбек защищает цвета французского клуба с 2018-го.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин сыграл шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.