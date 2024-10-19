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Пайе: «Гризманн мечтает о «Марселе»

19 Октября 2024 • 00:03 Комментировать

Бывший футболист «Марселя» Димитри Пайе сейчас выступает за «Васко да Гама» в Бразилии, но не забывает и о свих европейских друзьях. В частности, об Антуане Гризманне - по словам Пайе, тот мечтает выступать за «Марсель».

- Многие известные игроки хотели бы поиграть в «Марселе». Первый, кто приходит мне на ум - это Антуан Гризманн. Он всегда был очень рад, когда сборная Франции играла на «Велодроме», - написал в социальных сетях Пайе.

Напомним, что Антуан Гризманн выступает за мадридский «Атлетико», в прошлом он успел поиграть также в «Реал Сосьедаде» и каталонской «Барселоне».


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Евро-Футбол.Ру,
Димитри Пайе Антуан Гризманн
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