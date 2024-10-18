«Монако» так и не смог вскрыть оборону «Лилля»

Восьмой тур чемпионата Франции открыл матч неуступчивых «Монако» и «Лилля». Сегодня «доги» только огрызались в обороне и не мечтали открыть счет, даже получив лишнего игрока.

Ламин Камара перехватил мяч у правого края штрафной и прострелил в центр, откуда Элисс Бен-Сегир с 14 метров пробил по воротам, однако снаряд полетел немного выше перекладины. Такуми Минамино получил мяч в атаке и отдал пас в правую часть штрафной на Джордана Тезе, а тот без сопротивления с убойной позиции пробил мимо ближней штанги.

Во втором тайме быстрая атака получилась у монегасков, в ходе которой Джордж Иленикена отдал классный пас в правую часть штрафной на Минамино, а тот с отличной позиции пробил выше цели. После часа игры Тезе получил красную карточку в составе «Монако» - Габриэль Гудмундссон головой прокинул мяч себе на ход, а защитник хозяев грубейшим образом прилетел ему коленом в район груди. В концовке суматоха в штрафной гостей, после чего Александр Головин аккуратно сбросил мяч направо, откуда Крепен Дьятта без сопротивления пробил по воротам с 10 метров, но мяч полетел выше цели.

«Монако» не смог оторваться от «ПСЖ» и завтра может упустить лидерство. Соперник же делит третье место.