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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» так и не смог вскрыть оборону «Лилля»

18 Октября 2024 • 23:43 Комментировать
Монако
0:0
Лилль

Восьмой тур чемпионата Франции открыл матч неуступчивых «Монако» и «Лилля». Сегодня «доги» только огрызались в обороне и не мечтали открыть счет, даже получив лишнего игрока.

Ламин Камара перехватил мяч у правого края штрафной и прострелил в центр, откуда Элисс Бен-Сегир с 14 метров пробил по воротам, однако снаряд полетел немного выше перекладины. Такуми Минамино получил мяч в атаке и отдал пас в правую часть штрафной на Джордана Тезе, а тот без сопротивления с убойной позиции пробил мимо ближней штанги.

Во втором тайме быстрая атака получилась у монегасков, в ходе которой Джордж Иленикена отдал классный пас в правую часть штрафной на Минамино, а тот с отличной позиции пробил выше цели. После часа игры Тезе получил красную карточку в составе «Монако» - Габриэль Гудмундссон головой прокинул мяч себе на ход, а защитник хозяев грубейшим образом прилетел ему коленом в район груди. В концовке суматоха в штрафной гостей, после чего Александр Головин аккуратно сбросил мяч направо, откуда Крепен Дьятта без сопротивления пробил по воротам с 10 метров, но мяч полетел выше цели.

«Монако» не смог оторваться от «ПСЖ» и завтра может упустить лидерство. Соперник же делит третье место.

Протокол игры  
Монако0:0Лилль
Маецки РадославТезе Джордан  41'  61'Синго ВилфредКерер ТилоКайо Энрике 89' (Аклиуш Магнес ( 89') Закария ДенисКамара ЛаминМинамино Такуми 63' (Дьятта Крепен ( 63') Головин АлександрБен-Сегир ЭлиссИленикена Джордж 63' (Эмболо Брель ( 63')
Запасные: Уаттара КассумКён ФилиппМависса КристианВандерсон VМагасса СунгутуМатазо Элио
Шевалье ЛюкаМёнье Тома  34'Диаките БафодеРибейро Алешандро  44'Баккер Митчел 30' (Гудмундссон Габриэль ( 30') Буадди Айюб  11' 84' (Мукау Нгалайель ( 84') Гомеш АндреЖегрова Эдон 84' (Байо Мохамед ( 84'  90') Гомес Анхель 73' (Кабелла Реми ( 73') Сахрауи Осам  70' 73' (Фернандес-Пардо Матиас ( 73') Дэвид Джонатан
Запасные: Манди АиссаМанноне ВитоТуре УсманЗедатка Аким
18 октября. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру,
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