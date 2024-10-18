«ПСЖ» продлит контракт с двумя звёздами

В «Пари Сен-Жермен» готовятся объявить о продлении договоров двух важных игроков.

Речь о полузащитнике Витинье и правом защитнике Ашрафе Хакими. По данным журналиста Фабриса Хокинса, 24-летний португалец согласовал с клубом контракт, рассчитанный до 2029 года, и теперь сторонам осталось лишь урегулировать последние формальности. 25-летний марокканец также вот-вот поставит подпись – с ним уже давно достигнута принципиальная договорённость.

Витинья отметился одним забитым голом в семи матчах команды Луиса Энрике в текущем сезоне. Хакими нанёс один точный удар и трижды ассистировал товарищам, проведя восемь поединков.