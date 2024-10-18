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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике ушёл от ответа на вопрос о контракте с «ПСЖ»

18 Октября 2024 • 22:21 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.28 X 6.60 2 10.00
Через 22 ч. 19 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отказался комментировать информацию о продлении контракта с клубом.

Как стало известно из достоверных источников, стороны уже достигли договорённости – новое соглашение испанца будет рассчитано до лета 2027 года.

Тем не менее, получив прямой вопрос на тему контракта, наставник не стал давать ответ: «Пока нет официальных сообщений, мне нечего сказать по этому поводу», – заявил Энрике на пресс-конференции в преддверии матча Лиги 1 против «Страсбурга», который пройдёт в субботу.

Луис Энрике возглавляет парижский коллектив с лета прошлого года. Действующее соглашение специалиста истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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