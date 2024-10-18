Энрике ушёл от ответа на вопрос о контракте с «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отказался комментировать информацию о продлении контракта с клубом.

Как стало известно из достоверных источников, стороны уже достигли договорённости – новое соглашение испанца будет рассчитано до лета 2027 года.

Тем не менее, получив прямой вопрос на тему контракта, наставник не стал давать ответ: «Пока нет официальных сообщений, мне нечего сказать по этому поводу», – заявил Энрике на пресс-конференции в преддверии матча Лиги 1 против «Страсбурга», который пройдёт в субботу.

Луис Энрике возглавляет парижский коллектив с лета прошлого года. Действующее соглашение специалиста истекает по окончании нынешнего сезона.