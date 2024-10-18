Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лиллем»

Вот-вот стартовал первый матч восьмого тура Лиги 1. В очном поединке «Монако» принимает «Лилль», другой французский топ-клуб. В основе монегасков вышел игрок сборной России Александр Головин.

Напомним, что монегаски начинают этот тур на первом месте турнирной таблицы. У коллектива 19 очков в активе, отрыв от «ПСЖ», идущего на втором месте шаткий – всего лишь два балла.

Текстовую трансляцию матча «Монако» - «Лилль» проводит наш портал. Матч начался несколько минут назад.

Отметим, что у Головина в текущем сезоне пока что нет голевых действий за свой клуб, с которым недавно он подписал долгосрочный новый контракт.