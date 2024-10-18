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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лиллем»

18 Октября 2024 • 21:53 Комментировать
Монако
0:0
Лилль
1 1.93 X 3.75 2 4.00
1-й тайм

Вот-вот стартовал первый матч восьмого тура Лиги 1. В очном поединке «Монако» принимает «Лилль», другой французский топ-клуб. В основе монегасков вышел игрок сборной России Александр Головин.

Напомним, что монегаски начинают этот тур на первом месте турнирной таблицы. У коллектива 19 очков в активе, отрыв от «ПСЖ», идущего на втором месте шаткий – всего лишь два балла.

Текстовую трансляцию матча «Монако» - «Лилль» проводит наш портал. Матч начался несколько минут назад.

Отметим, что у Головина в текущем сезоне пока что нет голевых действий за свой клуб, с которым недавно он подписал долгосрочный новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
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