Испанский тренер Луис Энрике продлил трудовой договор с французским «ПСЖ». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение Энрике с клубом рассчитано до июня 2027 года, как и планировалось ранее.

Напомним, 54-летний специалист находится у руля «ПСЖ» с прошлого лета.

После семи сыгранных туров парижане находятся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. В копилке команды 17 набранных очков. Отставание «ПСЖ» от лидирующего «Монако» составляет два зачетных балла.

19 октября подопечные Энрике примут «Страсбург» в рамках восьмого тура Лиги 1, начало — в 22:00 по мск.