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Кафанов: «Не верится, что после неудачной игры Доннарумму уберут из основы»

17 Октября 2024 • 18:34 Комментировать

Тренер вратарей национальной сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» за место основного вратаря.

«Не очень верится, что после неудачного матча Энрике сразу уберёт опытного голкипера из основы. Но все своим матчи Матвей отыграл на уровне чемпионата, который уровнем выше российского. Он показал «ПСЖ», что в клубе – два достойных голкипера», - делится Кафанов для Metaratings.

Напомним, что Сафонов из-за травмы Доннаруммы уже провёл несколько матчей за «ПСЖ», ни в одном из поединков с Сафоновым в основе парижане не проиграли.

В матче Лиги чемпионов во втором туре Доннарумма привёз два гола в ворота парижан в игре с «Арсеналом» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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