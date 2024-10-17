Кафанов: «Сафонов показал тренерам «ПСЖ», что у них есть два достойных вратаря»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился комментарием о начале европейской карьеры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Кафанов заявил, что у Сафонова все складывается хорошо, он уже адаптировался и дебютировал за команду из-за травмы Доннаруммы.

— Все матчи Матвей отыграл на уровне чемпионата, который сильнее уровня чемпионата России. Он показал тренерам «ПСЖ», что у них есть два достойных вратаря, — цитирует Кафанова Metaratings.

Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» выложил «Краснодару» за 25-летнего Сафонова 20 миллионов евро. В составе французского гранда голкипер появился на поле в трех играх, в которых два раза пропустил.