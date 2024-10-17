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«Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ» — Кузнецов

17 Октября 2024 • 16:38 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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19.10 22:00

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Да, пока он редко проходит в состав из-за травмы Доннаруммы, но я думаю, что он себя еще зарекомендует и станет основным голкипером, — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Покупка 25-летнего россиянина обошлась парижанам в 20 миллионов евро.

В составе французского гранда Сафонов провел три матча, в которых пропустил два мяча и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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