«Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ» — Кузнецов

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Да, пока он редко проходит в состав из-за травмы Доннаруммы, но я думаю, что он себя еще зарекомендует и станет основным голкипером, — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Покупка 25-летнего россиянина обошлась парижанам в 20 миллионов евро.

В составе французского гранда Сафонов провел три матча, в которых пропустил два мяча и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.