«ПСЖ» договорился с тренером

В «ПСЖ» довольны работой Луиса Энрике на должности главного тренера. Как сообщает в социальных сетях журналист Абделла Булма, парижский клуб уже договорился с испанским специалистом о продлении контракта ещё на два года.

Луис Энрике принял «ПСЖ» летом 2023 года. С тех пор команда провела 62 официальных матча, в которых добилась 40 побед при 14 ничьих и восьми поражениях. На текущий момент парижане занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Монако» на два очка.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Страсбурга» на своём поле.