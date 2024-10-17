Кафанов ответил, получит ли Сафонов вызов в сборную России

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, получит ли вызов вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на ноябрьский тренировочный сбор.

«Да, Матвей Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что в октябре национальная команда провела тренировочный сбор без товарищеских поединков. Был запланирован спарринг против Пакистана, однако сторона соперника отказалась от проведения встречи.

В последнем товарищеском поединке российские футболисты на выезде играли против Вьетнама. Команда Карпина одержала победу со счетом 3:0.