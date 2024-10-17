​Пасторе: «Я продолжаю болеть за «ПСЖ»

Аргентинский футболист Хавьер Пасторе, в прошлом выступавший за «ПСЖ», продолжает болеть за этот клуб, а также за итальянский «Палермо» - в нём ему тоже довелось поиграть. Он пояснил, почему.

- В 2011 я перешёл в «ПСЖ», за рекордную сумму, и стал первым приобретением клуба в эпоху катарских владельцев. Они поверили в меня. Я до сих пор болею за этот клуб, а также за «Палермо», в котором тоже выступал, - цитирует слова Пасторе pianetamilan.it.

Напомним, что Хавьер Пасторе выступал за «ПСЖ» в течение семи лет, с 2011 по 2018 год. Ранее он привлекался для выступлений также в аргентинской сборной.