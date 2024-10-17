​Пасторе: «Никогда не забуду Анчелотти»

Бывший аргентинский полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе вспомнил период выступлений в клубе. Он работал под началом Карло Анчелотти и сохранил самые тёплые воспоминания об этом сотрудничестве с итальянским специалистом.

- Карло - топ-тренер, особенно в управлении и распределении обязанностей на поле. Сегодняшние успехи мадридского «Реала» во многом объясняются именно его работой. Я никогда не забуду его человечность и эмпатию по отношению к игрокам, - цитирует слова Пасторе pianetramilan.it.

Напомним, что Хавьер Пасторе выступал за «ПСЖ» в течение семи лет, с 2011 по 2018 год.