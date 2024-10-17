Пасторе: «Ибрагимович - самый сильный, с кем я играл в «ПСЖ»

Бывший аргентинский полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе вспомнил период выступлений в клубе. Он назвал Златана Ибрагимовича лучшим партнёром по команде - по его словам, он с ним великолепно находил общий язык на поле:

- С Ибрагимовичем мы находили общий язык с закрытыми глазами. Вообще, если не считать Месси, Златан - лучший игрок, с которым я находился на поле. Хотя очень уважаю также Кавани в качестве центрального нападающего. Должен выделить Неймара, он в состоянии делать вещи, которые никому не подвластны. Очень креативный игрок, - цитирует слова Пасторе pianetamilan.it.

Пасторе выступал за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год.