Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в топ-5 футболистов «Монако» по количеству матчей в чемпионате Франции в XXI веке

16 Октября 2024 • 19:46 Комментировать
Монако
...
Лилль
1 1.97 X 3.70 2 3.85
18.10 21:45

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в список пяти футболистов, которые провели больше всего матчей за клуб в Лиге 1 в XXI веке.

Российский хавбек уже успел провести 167 матчей в составе монегасков. Такое же количество у Фабиньо. Лидером рейтинга является Флавио Рома (204), второе место за Даниэлем Субашичем (192), на третьем и четвертом месте расположились Лукас Бернарди (178) и Гаэль Живе (177).

Всего одиннадцать матчей остается Александру для попадания в топ-3. В текущем сезоне Головин отыграл семь матчей, но отметиться голевыми действиями россиянину не удалось. После ухода Виссама Бен Йеддера Александр стал игроком с самым большим количеством матчей в составе, что сделало его ветераном клуба и самым статусным футболистом. В октябре российский полузащитник продлил контракт с клубом до 2029 года.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Даниэль Субашич Александр Головин Виссам Бен-Йеддер Фабиньо Энрике ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Октября
19:46
Головин попал в топ-5 футболистов «Монако» по количеству матчей в чемпионате Франции в XXI веке
14 Октября
19:52
«В «Монако» не видят команду без Головина» — Сёмин
11 Октября
14:38
Дивеев хотел бы увидеть Головина в «Реале» или «Барселоне»
09 Октября
18:49
«Головин станет легендой «Монако» — Гранат
16:48
Семшов: «Монако» может навязать борьбу за чемпионство этому «ПСЖ»
14:22
Головин рассказал, в какой стране будет жить после завершения карьеры 1
06:10
Гринвуд номинирован на звание лучшего игрока месяца в Лиге 1
06 Октября
23:11
Раскрыта зарплата Головина по новому контракту с «Монако»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНАКО ЛИЛЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Холанн извинился после 1:5 «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе
Спортивные новости
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» дома обыграть «Вегас» Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
19:46 · Франция. Лига 1
Головин попал в топ-5 футболистов «Монако» по количеству матчей в чемпионате Франции в XXI веке
12:10 · Испания. Ла Лига
Адвокат Мбаппе ответила, может ли «ПСЖ» стоять за кампанией против Мбаппе 1
01:47 · Франция. Лига 1
​Бен-Йеддер может присесть на два года как минимум
15 Октября
22:12 · Франция. Лига 1
Головин: «Честно, никаких контактов актёров и звёзд у меня нет»
20:55 · Франция. Лига 2
Петр Чех мог продолжить карьеру во французской Лиге 2
20:16 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» продолжает следить за Рэшфордом слухи
20:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Алексей Миранчук и Головин – игроки разного уровня»
18:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет приобрести бомбардира «Лилля»
16:36 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» — о Гринвуде: «Нам не нужны наёмники» 1
15:07 · Англия. Премьер-лига
Нунку высказался о возможном возращении в «ПСЖ» 1
02:06 · Италия. Серия А
​Абрахам не убеждает руководство «Милана»
01:20 · Франция. Лига 1
​«Марсель» категорически отказывается помещать название «Катар» на футболки
14 Октября
19:52 · Франция. Лига 1
«В «Монако» не видят команду без Головина» — Сёмин
19:07 · Франция. Лига 1
Семшов: «Не верю, что всю европейскую карьеру Головин проведёт в «Монако»
18:12 · Франция. Лига 1
Деле Алли может продолжить карьеру во Франции
17:36 · Франция. Лига 1
Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России 1
14:47 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего футболиста из России прямо сейчас
12:06 · Италия. Серия А
«Реал» и «Ювентус» поборются за игрока «ПСЖ»
03:43 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике призывал «ПСЖ» пользоваться слабостью одного из игроков «Барселоны» 2
01:18 · Франция. Лига 1
​Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике
01:02 · Франция. Лига 1
​Французский экс-футболист «Панатинаикоса» повесил бутсы на гвоздь
13 Октября
19:38 · Италия. Серия А
​Сунесс: «Победа на чемпионате мира испортила Погба»
12 Октября
17:46 · Франция. Лига 1
Головин назвал важное отличие игроков во Франции и России 1
16:39 · Франция. Лига 1
Головин сравнил скорости в «Монако» и сборной России
12:34 · Испания. Ла Лига
Булка высказался об интересе «Барселоны»
Все новости