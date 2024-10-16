Головин попал в топ-5 футболистов «Монако» по количеству матчей в чемпионате Франции в XXI веке

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в список пяти футболистов, которые провели больше всего матчей за клуб в Лиге 1 в XXI веке.

Российский хавбек уже успел провести 167 матчей в составе монегасков. Такое же количество у Фабиньо. Лидером рейтинга является Флавио Рома (204), второе место за Даниэлем Субашичем (192), на третьем и четвертом месте расположились Лукас Бернарди (178) и Гаэль Живе (177).

Всего одиннадцать матчей остается Александру для попадания в топ-3. В текущем сезоне Головин отыграл семь матчей, но отметиться голевыми действиями россиянину не удалось. После ухода Виссама Бен Йеддера Александр стал игроком с самым большим количеством матчей в составе, что сделало его ветераном клуба и самым статусным футболистом. В октябре российский полузащитник продлил контракт с клубом до 2029 года.