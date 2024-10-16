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​Бен-Йеддер может присесть на два года как минимум

16 Октября 2024 • 01:47 Комментировать

Как мы уже сообщали, у тунисского нападающего Бен-Йеддера, до недавних пор выступавшего за  «Монако», возникли проблемы, связанные с сексуальным насилием. Ему удалось избежать продолжительного ареста, но 12 ноября состоится суд, и, как стало известно, прокурор будет требовать для него как минимум двухлетнее тюремное заключение.

Два года заключения в тюрьме и полтора года под домашним арестом - примерно такова формула. Будет ли она применена в полной мере, станет известно 12 ноября. Для Бен-Йеддера это не первый подобный процесс, в августе 2023 года он уже задерживался под такому поводу.


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Евро-Футбол.Ру,
Виссам Бен-Йеддер
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