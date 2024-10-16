​Бен-Йеддер может присесть на два года как минимум

Как мы уже сообщали, у тунисского нападающего Бен-Йеддера, до недавних пор выступавшего за «Монако», возникли проблемы, связанные с сексуальным насилием. Ему удалось избежать продолжительного ареста, но 12 ноября состоится суд, и, как стало известно, прокурор будет требовать для него как минимум двухлетнее тюремное заключение.

Два года заключения в тюрьме и полтора года под домашним арестом - примерно такова формула. Будет ли она применена в полной мере, станет известно 12 ноября. Для Бен-Йеддера это не первый подобный процесс, в августе 2023 года он уже задерживался под такому поводу.