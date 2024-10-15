Головин: «Честно, никаких контактов актёров и звёзд у меня нет»

Игрок «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что у него нет знакомых из числа звёзд мирового шоу-бизнеса, несмотря на жизнь в Монако.

«Честно, контактов актеров и других звезд нет. Толком с кем-то из шоу-бизнеса не знаком. Единственное, бывшая девушка моего друга Исмаила Якобса — самый популярный YouTube-блогер Германии», — говорит Головин с «РБ Спорт».

Напомним, что Головин в «Монако» уже седьмой год. Перешёл в один из сильнейших клубов французской Лиги 1 россиянин в 2018 году после удачного чемпионата мира в России. Недавно полузащитник подписал новый долгосрочный контракт с клубом до лета 2029 года.