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Чемпионат Франции. Лига 1

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании слухи

15 Октября 2024 • 11:23 Комментировать

На прошлой неделе, когда сборная Франции играла против Израиля, Килиан Мбаппе был замечен в Стокгольме. Звёздный футболист столкнулся с критикой, ведь он отдыхал, пока его партнёры по национальной сборной обеспечивали результат на поле.

Дальше – больше. Теперь Мбаппе обвиняют в изнасиловании девушки. Об этом рассказывает Fox Sports, ссылаясь на шведские источники. Так, газета Aftonbladet сообщила о поступлении в полицию заявления об изнасиловании, не говоря о том, что является подозреваемым. А вот издание Expressen написало, что подозревают Мбаппе.

Килиан Мбаппе минувшим летом сменил «ПСЖ» на «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги
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