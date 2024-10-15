На прошлой неделе, когда сборная Франции играла против Израиля, Килиан Мбаппе был замечен в Стокгольме. Звёздный футболист столкнулся с критикой, ведь он отдыхал, пока его партнёры по национальной сборной обеспечивали результат на поле.

Дальше – больше. Теперь Мбаппе обвиняют в изнасиловании девушки. Об этом рассказывает Fox Sports, ссылаясь на шведские источники. Так, газета Aftonbladet сообщила о поступлении в полицию заявления об изнасиловании, не говоря о том, что является подозреваемым. А вот издание Expressen написало, что подозревают Мбаппе.

Килиан Мбаппе минувшим летом сменил «ПСЖ» на «Реал».