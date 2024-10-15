​«Марсель» категорически отказывается помещать название «Катар» на футболки

Руководство французского футбола подписало спонсорское соглашение с компанией Bein Sports, которая, как известно, имеет отношение к влиятельному владельцу «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи. Соглашение предусматривает маркетинговую и туристическую раскрутку Катара, ради чего всем клубам Лиги 1 и Лиги 2 надлежит поместить на футболки надпись «Катар».

Всем - кроме «Марселя», который категорически отказался рекламировать таким образом интересы злейшего конкурента. Впрочем, сделать это всё равно придётся - но не посредством футболок, а на рекламных щитах вокруг «Велодрома».