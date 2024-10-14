«В «Монако» не видят команду без Головина» — Сёмин

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием об игре российского хавбека «Монако» Александра Головина.

Сёмин признался, что ему приятно наблюдать за игрой Головина, ведь он полностью соответствует всем требованиям европейского футбола.

— Через труд вывел себя на европейский уровень. Да так, что теперь в «Монако» не видят команду без него, — цитирует Сёмина портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Головин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор россиянина с «Монако» рассчитан до середины 2029 года.