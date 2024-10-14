Семшов: «Не верю, что всю европейскую карьеру Головин проведёт в «Монако»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов порассуждал об Александре Головине. Россиянин вот уже седьмой год играет в одном из сильнейших клубов Лиги 1, «Монако».

«Можно ли считать его карьеру успешной, если закончит в «Монако»? Смотря что выиграет. Не верю, что всю свою карьеру в Европе он проведёт в «Монако». Клуб подстраховался, подписав с ним новый контракт. С каждым годом Александр сильнее, он лидер клуба», - делится Семшов для «РБ Спорт».

Головин в «Монако» оказался летом 2018 года после удачного чемпионата мира. В текущем сезоне у Александра пока что нет голов и голевых передач.