Атакующий полузащитник Деле Алли может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, в список клубов, проявляющих интерес к 28-летнему футболисту, вошёл «Лилль».

В настоящий момент Деле Алли тренируется с «Эвертоном», хотя имеет при этом статус свободного агента.

Стоит сказать, что Деле Алли почти всю свою карьеру проводит в родной Англии. Исключением стал сезон 2022/2023, когда полузащитник выступал в аренде за «Бешикташ».

Отметим, что «Лилль» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.