Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России

Полузащитник Александр Головин поведал о том, как партнёры по «Монако» шутят по поводу товарищеских матчей сборной России.

«Чаще всего [одноклубники] спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами», - цитирует Головина «РИА Новости».

В то же время Головин отметил, что в «Монако» нормально отнеслись к его поездке в сборную России при отсутствии товарищеских матчей на октябрьском сборе.

Как известно, Александр Головин проводит в «Монако» уже седьмой сезон. За это время российский полузащитник поучаствовал более чем в 200 официальных матчах в различных соревнованиях.