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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего футболиста из России прямо сейчас

14 Октября 2024 • 14:47 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал лучшего российского футболиста с тегом «прямо сейчас». По мнению Канчельскиса, таковым является атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Прямо сейчас Головин – лучший в России. Если бы сборная играла официальные матчи, это сразу бы бросалось в глаза – разница в классе по сравнению с игроками РПЛ», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис добавил, что Арсену Захаряну нужно много работать, чтобы приблизиться к уровню Александра Головина.

Отметим, что 28-летний Головин проводит в «Монако» уже седьмой сезон. За это время хавбек провёл 210 матчей, забил 31 гол и отдал 39 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Андрей Канчельскис Александр Головин ещё теги
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