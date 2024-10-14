​Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике

Испанский наставник «ПСЖ» Луис Энрике поссорился с Усманом Дембеле, после чего игра команда сразу стала менее качественной, что сказалось на результатах «ПСЖ». Бывший французский футболист Кристоф Дюгарри недоволен действиями испанского специалиста, он считает, что тот теряет контроль над раздевалкой команды.

- Я считаю это решение очень непростым, нельзя оставлять такого игрока вне команды при таких важных матчах. Это дестабилизировало команду. Луис Энрике хотел любой ценой показать, что он руководит ситуацией. Ещё в бытность игроком он тоже вёл себя подобным образом, - рассказал Дюгарри, успевший какое-то время поиграть с Луисом Энрике в «Барселоне» в конце 90-х.