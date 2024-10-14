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Чемпионат Франции. Лига 1

​Французский экс-футболист «Панатинаикоса» повесил бутсы на гвоздь

14 Октября 2024 • 01:02 Комментировать

37-летний французский полузащитник Антони Мунье повесил бутсы на гвоздь после долгой карьеры, начавшейся ещё в 2007 году в «Лионе» - том самом, который выиграл семь раз подряд Лигу 1. Мунье ещё успел застать зенит клуба, после чего ушёл в «Ниццу», затем в «Монпелье», а в 2015 году попробовал себя за границей.

Но выступления в «Болонье» и «Аталанте» не задались, и в 2017 году Мунье перебрался в греческий «Панатинаикос». В ходе последних лет у него было несколько аренд в менее престижных клубах, а сейчас Мунье, в прошлом привлекавшийся в молодёжную сборную Франции, решил прекратить эти муки и завершил карьеру.


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