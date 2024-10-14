Европейские достижения российских вратарей: На кого стоит равняться Матвею Сафонову

В середине лета Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» и стал самым дорогим трансфером среди голкиперов французской лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует первые успехи нашего вратаря в Лиге 1 и сравнивает его с наиболее успешными российскими вратарями за границей.

Обойти Доннарумму

Во французской Лиге 1 сыграно семь туров. Джанлуиджи Доннарумма занимал ворота «ПСЖ» в пяти матчах, в которых он пропустил 4 мяча. Отметим, что итальянец ни разу не получал в свои ворота больше одного гола, и в четырёх из пяти матчей парижане неизменно выигрывали. По причине травмы Доннаруммы Сафонову удалось сыграть в двух матчах. Дебют получился не очень удачным. Уже на девятой минуте Кейто Накамура из «Реймса» поразил ворота Матвея, но усилиями Дембеле «ПСЖ» удалось отыграться. Во второй игре с участием Сафонова в Лиге 1 «ПСЖ» одолел «Ренн» со счётом 3:1, поэтому показатели голкиперов во внутреннем чемпионате примерно равны: у Доннаруммы 0,8 пропущенных гола за игру, у Сафонова 1. Зато куда лучше обстоят дела у нашего вратаря в Лиге чемпионов. Именно здесь дебютировал Матвей за «ПСЖ» и сразу выдал «сухарь», позволив добиться победы над «Жироной» (1:0). У Джанлуиджи дела обстоят похуже: два пропущенных мяча от лондонского «Арсенала», в каждом из которых можно найти вину вратаря. Пошли даже слухи о возможной смене основного голкипера, правда, пока они не подтвердились. Тем не менее Сафонову есть на кого равняться в покорении европейских титулов.

Покорители Европы

Ринат Дасаев первым из наших вратарей отправился покорять Европу. Два миллиона долларов, уплаченных «Севильей» за лучшего вратаря мира 1988 года, по мнению испанцев, должны были решить проблемы клуба. Не получилось. Сложность адаптации не позволила нашему голкиперу раскрыться на полную мощь в Испании и завоевать хотя бы один трофей.

Станислав Черчесов добился успеха уже сразу после перехода в «Динамо» Дрезден, с которым стал обладателем Кубка Интертото в 1993 году. В 1995 году он помог «Спартаку» одержать шесть побед в шести матчах Лиги чемпионов, и впоследствии заметно проявил себя в австрийском «Тироле», с которым трижды выигрывал чемпионат Австрии. Трижды выигрывал чемпионат Норвегии Никита Хайкин, который продолжает защищать цвета «Будё-Глимт». В его карьере был вояж в английский Чемпионшип в «Бристоль Сити», где за несколько месяцев голкипер не провёл ни одного матча и вернулся в норвежский клуб. На заре карьеры Хайкин становился обладателем Кубка Израиля в составе «Бней Иегуды». Сергей Овчинников на рубеже девяностых и нулевых поиграл за три португальских клуба, но до звания чемпиона этой страны не добрался. Зато Овчинников становился обладателем Кубка Португалии в составе «Порту» и выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионата Португалии вместе с «Бенфикой».

Самым титулованным российским голкипером за рубежом можно считать Дмитрия Харина. Большую часть карьеры он провёл в «Челси», в который ещё не пришли деньги Романа Абрамовича. Среди трофеев победа в Суперкубке УЕФА 1998 года. Но стоит отметить, что в победном матче против «Реала» Харин не был даже в заявке. На границе веков Дмитрий стал обладателем звания чемпиона и обладателя Кубка Шотландии.

С большой долей вероятности, Матвей Сафонов уже в этом сезоне сможет завоевать хотя бы один трофей. Конечно, хотелось бы выиграть титул не только в рамках страны, но и добиться успеха на европейской арене. И желательно первым номером.

Титулы российских вратарей в зарубежных клубах

Вратарь Клуб Титулы Станислав Черчесов «Динамо» Дрезден (Германия, 1993-1995) «Тироль» (Австрия, 1996-2002) Кубок Интертото, трёхкратный чемпион Австрии Дмитрий Харин «Челси» (Англия, 1992-1999) «Селтик» (Шотландия, 1999-2002) Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей Кубков, Кубок Англии, Кубок английской лиги Кубок Шотландии, чемпион Шотландии Сергей Овчинников «Бенфика» (Португалия, 1997-1999) «Алверка» (Португалия, 1999-2000) «Порту» (Португалия, 2000-2001) Кубок Португалии, Суперкубок Португалии Никита Хайкин «Бней-Иегуда» (Израиль, 2016-2017) «Будё-Глимт» (Норвегия, 2019-2022, 2023-н. в.) Кубок Израиля, трёхкратный чемпион Норвегии

Константин ЛИЦИН