Головин назвал важное отличие игроков во Франции и России

Полузащитник Александр Головин уже седьмой сезон проводит в «Монако». Опираясь на свой опыт выступлений во Франции, Головин указал на важное отличие местных футболистов от российских.

«Просто во Франции игроки за своё место готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать», - цитирует Головина Sport24.

Всего за «Монако» Александр Головин провёл 210 официальных матчей. В них россиянин записал на свой счёт 31 гол и 39 голевых передач на партнёров.

Отметим, что именно «Монако» на текущий момент является лидером чемпионата Франции.