Головин сравнил скорости в «Монако» и сборной России

Полузащитник Александр Головин сравнил скорости в «Монако» и в национальной сборной России. Футболист признал, что в клубе он сталкивается с чуть более высокой скоростью.

«Не скажу, что сильно, но такой момент есть – скорости [в сборной России] чуть-чуть пониже. Это правда», - цитирует Головина «РБ Спорт».

Как известно, Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. За это время полузащитник провёл 210 официальных матчей, в которых забил 31 гол и отдал 39 голевых передач на партнёров.

Добавим, что октябрьский сбор национальной сборной России проходит без товарищеских матчей.