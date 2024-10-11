Агент рассказал, когда Головин вернётся в «Монако» из сборной России

Российский полузащитник Александр Головин проводит октябрьскую международную паузу в расположении сборной России. Его представитель Александр Клюев рассказал, когда Головин вернётся в расположение своего клуба, «Монако».

«В понедельник Саша будет уже в Монако. В этот день у него запланирована тренировка в составе команды», — говорит Клюев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России в рамках октябрьского сбора ни с кем не играет. На ноябрь запланированы матчи с Брунеем и Сирией.

Ранее сам Головин рассказал, почему решил подписать новый контракт с «Монако». Соглашение рассчитано до лета 2029 года.