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Дивеев хотел бы увидеть Головина в «Реале» или «Барселоне»

11 Октября 2024 • 14:38 Комментировать
Монако
...
Лилль
18.10 21:45

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о будущем хавбека «Монако» Александра Головина.

Дивеев признался, что рад за Головина, карьера которого складывается очень успешно.

— Хотелось бы мне увидеть его в более топовых клубах? Если брать «Барселону» или «Реал Мадрид», то конечно, — приводит слова Дивеева Legalbet.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт 28-летнего хавбека с «Монако» рассчитан до 2029 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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