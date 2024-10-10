«Головин мог бы помочь «ПСЖ» — Колыванов

Бывший игрок «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в «ПСЖ».

«Головин однозначно мог бы помочь «ПСЖ». Он лидер «Монако». За последние годы Александр очень сильно прибавил», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Головин уже готов сделать следующий шаг в своей карьере.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник появился на поле в семи матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Ранее Головин рассказал, что «ПСЖ» и другие топ-клубы проявляли к нему интерес.