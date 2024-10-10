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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин: «Готов поехать в топ-клуб»

10 Октября 2024 • 09:41 Комментировать

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался о своей карьере. Он допускает переход в другой европейский клуб.

«Если обратится топ-клуб, то в любом случае я бы хотел поехать и попробовать. Наверное, большой роли не имеет, какая лига: Германия, Испания или Англия», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Головин защищает цвета монегасков с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 хавбек провел пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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