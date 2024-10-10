В «Пари Сен-Жермен» готовы рассмотреть предложения по нападающему Рандалю Коло-Муани.

В прошлом году француз был приобретён у франкфуртского «Айнтрахта» за 95 млн евро, но так и не смог стать постоянным игроком стартового состава парижского гранда. В текущем сезоне ситуация не улучшилась, и 25-летний футболист, по слухам, выразил желание уйти в зимнее трансферное окно. Как докладывает Diario AS, в «ПСЖ» готовы рассмотреть январскую продажу Коло-Муани, однако запросят за него внушительную сумму – не менее 70 млн евро.

Форвард принял участие в девяти матчах команды Луиса Энрике в нынешней кампании, отметившись двумя голами. Испанский тренер выпустил игрока в старте всего дважды.