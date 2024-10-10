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Шкриньяр рассказал, как мог уйти из «ПСЖ» летом

10 Октября 2024 • 04:14 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
19.10 22:00

В «Пари Сен-Жермен» были готовы расстаться с Миланом Шкриньяром минувшим летом.

Главный тренер команды Луис Энрике не слишком рассчитывает на словака, поэтому тот рассматривал возможность ухода, но всё же остался.

«Было много вариантов. Клуб сообщил мне, что я не буду играть так часто, как в прошлом сезоне. Это было незадолго до закрытия трансферного окна, поэтому речь шла в основном об арендах. Но я не был близок к переходу ни в один из клубов. Наконец, на встрече с руководством и тренером мы сошлись в том, что мне будет лучше остаться и продолжить бороться за место в основном составе», – передаёт журналист Альфредо Педулла высказывания Шкриньяра, всего дважды вышедшего на поле в текущей кампании.

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