​Гризманн решил стать представителем компании Decathlon

Французский нападающий Антуан Гризманн решил стать новым представителем компании Decathlon, закрыв своё многолетнее сотрудничество с Puma - оно продлилось четырнадцать лет. Это в определённой степени патриотический выбор, ведь Decathlon - это французский бренд.

Но с ним с удовольствием сотрудничают и спортсмены из других стран - к примеру, Теяна Бошкович из Сербии, дважды становившаяся чемпионом мира по волейболу со своей национальной командой.

Сообщается, что Гризманн будет представлять торговый знак Kipsta, который является поставщиком мячей для первой и второй лиг французского футбола, а теперь и для Лиги Европы и Лиги конференций.