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Шкриньяр: «Я недоволен своим положением в «ПСЖ»

09 Октября 2024 • 23:44 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
19.10 22:00

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр хотел бы чаще появляться на поле.

Словацкий футболист принял участие лишь в двух матчах команды Луиса Энрике в текущем сезоне.

«Я недоволен своим положением в «ПСЖ», мне хотелось бы играть чаще. Но я уважаю решения тренера. Единственное, что я могу сделать, – продолжать усердно работать на тренировках. Я должен быть готов, когда возникнет шанс», – цитирует журналист Альфредо Педулла 29-летнего центрбека.

Милан Шкриньяр пополнил ряды парижского гранда летом 2023 года, перебравшись из миланского «Интера» на правах свободного агента. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.

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