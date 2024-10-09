Вслед за Ламином Ямалем успешно грызёт «гранит науки» и другой вундеркинд европейского футбола - Уоррен Заир-Эмери. На днях он получил диплом об окончании школы, который должен был поднять ещё летом, но не смог сделать это из-за такой «мелочи», как летний чемпионат Европы.

Правда, если Ямаль своё школьное «сачкование» мог оправдать таким веским аргументом, как победа в чемпионате, то сборной Заира (того, что Уоррен, а не того, что нынче Конго) повезло меньше - французы вылетели в полуфинале, причём проиграли как раз Ямалю и компании.

- Теперь я могу сконцентрироваться на футболе, - так прокомментировал игрок успешное получение диплома.