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Чемпионат Франции. Лига 1

​Заир-Эмери получил диплом

09 Октября 2024 • 22:18 Комментировать

Вслед за Ламином Ямалем успешно грызёт «гранит науки» и другой вундеркинд европейского футбола - Уоррен Заир-Эмери. На днях он получил диплом об окончании школы, который должен был поднять ещё летом, но не смог сделать это из-за такой «мелочи», как летний чемпионат Европы.

Правда, если Ямаль своё школьное «сачкование» мог оправдать таким веским аргументом, как победа в чемпионате, то сборной Заира (того, что Уоррен, а не того, что нынче Конго) повезло меньше - французы вылетели в полуфинале, причём проиграли как раз Ямалю и компании.

- Теперь я могу сконцентрироваться на футболе, - так прокомментировал игрок успешное получение диплома.


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Евро-Футбол.Ру,
Уоррен Заир-Эмери
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