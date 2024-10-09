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«Головин станет легендой «Монако» — Гранат

09 Октября 2024 • 18:49 Комментировать
Монако
...
Лилль
18.10 21:45

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Гранат считает, что если Головин еще пару сезонов проведет в «Монако», то станет легендой клуба.

«Александр правильно сделал, что подписал новое соглашение. У «ПСЖ» сейчас нет суперзвезд. Надеюсь, «Монако» будет бороться за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Гранат подчеркнул, что Головин является самым сильным российским игроком.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Накануне 28-летний полузащитник заключил новый трудовой договор с монегасками до 2029 года.

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