«Головин станет легендой «Монако» — Гранат

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Гранат считает, что если Головин еще пару сезонов проведет в «Монако», то станет легендой клуба.

«Александр правильно сделал, что подписал новое соглашение. У «ПСЖ» сейчас нет суперзвезд. Надеюсь, «Монако» будет бороться за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Гранат подчеркнул, что Головин является самым сильным российским игроком.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Накануне 28-летний полузащитник заключил новый трудовой договор с монегасками до 2029 года.