Канчельскис: «Монако» с Головиным может выиграть чемпионат Франции

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу перспектив «Монако» в сезоне 2024/2025. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», монегаски имеют реальные шансы на чемпионство во Франции.

«У Головина и «Монако» правильное рвение выиграть Лигу 1. Команде нужно дать бой «ПСЖ» и побороться за чемпионство. Это реально», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

После семи туров «Монако» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции с 19 очками. Второй «ПСЖ» отстаёт от монегасков на два зачётных балла.

Отметим, что Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.