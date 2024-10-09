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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: «Монако» с Головиным может выиграть чемпионат Франции

09 Октября 2024 • 17:12 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу перспектив «Монако» в сезоне 2024/2025. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», монегаски имеют реальные шансы на чемпионство во Франции.

«У Головина и «Монако» правильное рвение выиграть Лигу 1. Команде нужно дать бой «ПСЖ» и побороться за чемпионство. Это реально», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

После семи туров «Монако» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции с 19 очками. Второй «ПСЖ» отстаёт от монегасков на два зачётных балла.

Отметим, что Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Андрей Канчельскис Александр Головин ещё теги
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