Семшов: «Монако» может навязать борьбу за чемпионство этому «ПСЖ»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Семшов поделился комментарием о чемпионской гонке во французской Лиге 1.

По мнению эксперта, чемпионская гонка будет зависеть не от результатов «Монако», а от «ПСЖ».

— Вся борьба впереди. Но этому «ПСЖ» «Монако» может навязать борьбу за чемпионство, — приводит слова Семшова портал «Чемпионат».

После семи туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своей копилке 19 очков. «ПСЖ» идет на второй позиции, отставая от лидера на два балла.

В следующем туре «Монако» примет на своем поле «Лилль», а «ПСЖ» сыграет дома со «Страсбургом».