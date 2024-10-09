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Чемпионат Франции. Лига 1

Семшов: «Монако» может навязать борьбу за чемпионство этому «ПСЖ»

09 Октября 2024 • 16:48 Комментировать
Монако
...
Лилль
18.10 21:45

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Семшов поделился комментарием о чемпионской гонке во французской Лиге 1.

По мнению эксперта, чемпионская гонка будет зависеть не от результатов «Монако», а от «ПСЖ».

— Вся борьба впереди. Но этому «ПСЖ» «Монако» может навязать борьбу за чемпионство, — приводит слова Семшова портал «Чемпионат».

После семи туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своей копилке 19 очков. «ПСЖ» идет на второй позиции, отставая от лидера на два балла.

В следующем туре «Монако» примет на своем поле «Лилль», а «ПСЖ» сыграет дома со «Страсбургом».

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