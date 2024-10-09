Мостовой оценил перспективы «Монако» Головина

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой оценил перспективы «Монако» в нынешнем сезоне. Мостовой согласен с тем, что «красно-белые» могут претендовать на чемпионский титул Лиги 1.

«Головин правильно сказал про борьбу за чемпионство. Многим не хочется в это верить, но я говорил, что с уходом Мбаппе «ПСЖ» будет непросто. Когда из команды уходит человек, который забивает по 30 мячей за сезон, это сразу сказывается, хочешь ты того или нет», - цитирует Мостового «Чемпионат».

На текущий момент именно «Монако» располагается на первой позиции в турнирной таблице Лиги 1.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА. С тех пор россиянин провёл за клуб Лиги 1 210 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 31 гол и 39 голевых передач на партнёров. В составе монегасков Головин пока что не выиграл ни одного трофея.