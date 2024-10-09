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Головин рассказал, в какой стране будет жить после завершения карьеры

09 Октября 2024 • 14:22 Комментировать (1)
Монако
...
Лилль
18.10 21:45

Полузащитник Александр Головин ответил на вопрос, где он будет жить после завершения профессиональной карьеры футболиста.

— После завершения карьеры точно буду жить в России. Только пока не знаю, в каком городе, — цитирует Головина Sport24.

Напомним, Головин выступает за «Монако» на протяжении шести последних лет. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2029 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
09 Октября 2024 в 14:36
ай он кады башкой об штангу стукнуфся у нево и втарая палавина атказала.. А-ха-ха-ха! )))
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