Головин рассказал, в какой стране будет жить после завершения карьеры

Полузащитник Александр Головин ответил на вопрос, где он будет жить после завершения профессиональной карьеры футболиста.

— После завершения карьеры точно буду жить в России. Только пока не знаю, в каком городе, — цитирует Головина Sport24.

Напомним, Головин выступает за «Монако» на протяжении шести последних лет. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2029 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.