Головин объяснил свой пост о «Барселоне»

Российский хавбек Александр Головин, выступающий за французский «Монако», объяснил свою публикацию после победы над каталонской «Барселоной» в Лиге чемпионов. Полузащитник написал «вот и лузнула «Барса».

«Это шутка. Ещё в детстве, когда с друзьями смотрели «эль класико», ведь все это смотрели. На этом фоне решил прикольнуться. Ничего такого в этом нет», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что монегаски одержали домашнюю победу над «сине-гранатовыми» со счетом 2:1.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел пять поединков, не отметившись голевыми действиями.

Головин переиначил своё оскорбление в адрес «Барселоны»