Головин объяснил свой пост о «Барселоне»

Российский хавбек Александр Головин, выступающий за французский «Монако», объяснил свою публикацию после победы над каталонской «Барселоной» в Лиге чемпионов. Полузащитник написал «вот и лузнула «Барса».
«Это шутка. Ещё в детстве, когда с друзьями смотрели «эль класико», ведь все это смотрели. На этом фоне решил прикольнуться. Ничего такого в этом нет», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что монегаски одержали домашнюю победу над «сине-гранатовыми» со счетом 2:1.
В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел пять поединков, не отметившись голевыми действиями.
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