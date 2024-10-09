Головин рассказал, в чём Сафонов лучше Доннаруммы

Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин провел сравнение между соотечественником Матвеем Сафоновым и итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

«У Сафонова реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. У Сафонова есть шансы выиграть конкуренцию, тем более в последних матчах Доннарумма не выглядел хорошо», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что российский вратарь пополнил ряды парижского гранда в летнее трансферное окно. За его переход французский чемпион заплатил «Краснодару» 20 миллионов евро.

В этом сезоне Сафонов провел три поединка за «ПСЖ».