Французский клуб активно ведёт переговоры по трансферу Погба

Французский клуб «Марсель» активно ведёт переговоры с Полем Погба о возможности подписания контракта на бесплатной основе в январе следующего года. Об этом сообщает журналист Малик Траоре в социальных сетях.

Дисквалифицированный полузащитник может перейти в новую команду в январе, но ему запрещено выходить на поле до марта. Напомним, год назад туринский «Ювентус» разорвал контракт с футболистом из-за допингового скандала.

Ранее Погба также выступал за «Манчестер Юнайтед», который в 2016 году заплатил за футболиста в районе 100 миллионов евро компенсации. Поль добился сокращения своей дисквалификации, которая изначально должна была длиться 4 года.