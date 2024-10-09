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Чемпионат Франции. Лига 1

Французский клуб активно ведёт переговоры по трансферу Погба

09 Октября 2024 • 11:25 Комментировать
Монпелье
...
Марсель
20.10 21:45

Французский клуб «Марсель» активно ведёт переговоры с Полем Погба о возможности подписания контракта на бесплатной основе в январе следующего года. Об этом сообщает журналист Малик Траоре в социальных сетях.

Дисквалифицированный полузащитник может перейти в новую команду в январе, но ему запрещено выходить на поле до марта. Напомним, год назад туринский «Ювентус» разорвал контракт с футболистом из-за допингового скандала.

Ранее Погба также выступал за «Манчестер Юнайтед», который в 2016 году заплатил за футболиста в районе 100 миллионов евро компенсации. Поль добился сокращения своей дисквалификации, которая изначально должна была длиться 4 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Поль Погба

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