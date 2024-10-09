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Чемпионат Франции. Лига 1

Гринвуд номинирован на звание лучшего игрока месяца в Лиге 1

09 Октября 2024 • 06:10 Комментировать
Монако
...
Лилль
18.10 21:45

В Лиге 1 выбрали кандидатов на звание лучшего игрока сентября.

За награду поспорят форварды Мэйсон Гринвуд и Джонатан Дэвид, представляющие «Марсель» и «Лилль» соответственно, а также вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола, сообщает посредством социальных сетей пресс-служба UNFP (союз профессиональных футболистов Франции).

Джонатан Дэвид стал автором четырёх забитых мячей в четырёх сентябрьских поединках чемпионата Франции, Брэдли Баркола поразил ворота трижды при таком количестве игр, а Мэйсон Гринвуд результативными действиями не отметился, сыграв в сентябре три раза.

Стоит отметить, что экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» ярко проявил себя в августе – тогда на его счету было пять голов в трёх встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лилль ПСЖ Лига 1 Мэйсон Гринвуд Джонатан Дэвид Брэдли Баркола ещё теги

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